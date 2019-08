© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il caso Nicolas Nkoulou non accenna a sgonfiarsi in casa Torino: ieri le scuse del giocatore, richieste dal patron Cairo dopo l'esordio vittorioso contro il Sassuolo, non sono arrivate, si vedrà oggi: senza un radicale cambiamento di rotta difficile che Nkoulou venga convocato per Wolverhampton, informa oggi la Stampa.