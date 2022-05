Il Watford saluta ben cinque giocatori. Il club della famiglia Pozzo comunica infatti sui propri canali ufficiali che il portiere Ben Foster (scadenza del contratto), il difensore Nicolas Nkoulou (scadenza del contratto), il centrocampista Juraj Kucka (risoluzione del contratto), il centrocampista Peter Etebo (fine prestito) e l'attaccante Andre Gray (scadenza del contratto) non resteranno fra le fila degli Hornets nella prossima stagione.

Questo l'annuncio:



Watford FC can confirm that five first-team players have left the club.

We thank the departing players for their contributions and wish them the best of luck for the next steps in their careers.

— Watford Football Club (@WatfordFC) May 26, 2022