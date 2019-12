Patrick Cutrone potrebbe aprire il valzer di punte della Serie A, col suo rientro in Italia dopo quattro mesi non molto soddisfacenti in Inghilterra. Tutto in realtà dipende dal destino di Andrea Petagna, visto che la SPAL in occasione della sfida al Torino avrebbe chiesto ai granata la disponibilità di Simone Zaza, possibile erede dell'ex Atalanta in biancoazzurro (lo corteggia la Roma in particolare, ma anche il Sassuolo). E con l'addio all'attaccante lucano, ecco la mossa su Cutrone dei granata: il Toro lo ha cercato a lungo in estate, salvo soccombere alla sterlina, visto che i Wolves per lui avevano sborsano 18 milioni più bonus. Secondo Tuttosport per Cutrone conta solo una cosa: tornare in Italia, quindi la soluzione granata andrebbe benissimo, al pari di quella che porta alla Fiorentina, altra squadra in cerca di gol.