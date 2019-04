© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo De Silvestri a Torino Channel commenta il successo contro la Sampdoria nel quale ci ha messo lo zampino con un cross tradotto in rete di testa da Belotti: "Era un po' che ne provavamo in allenamento. Abbiamo visto le immagini dell'andata, ci siamo detti: magari ricapita ed è veramente ricapitato. Sono contento per me, per il Gallo soprattutto che ha fatto un gol di testa bellissimo, un altro di rapina. Ma sono contento per tutta la squadra, quindi bene".