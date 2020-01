© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la sessione di mercato in sordina per il Torino. I granata sono ancora alle prese con le possibili uscite prima di procedere ad operazioni in entrata, e vedono tra gli osservati speciali da parte degli altri club soprattutto componenti del proprio reparto difensivo. Su Bonifazi è noto l’interesse della Spal che resta la soluzione più plausibile, a lato di Parma, Bologna e Cagliari. Il Lecce lavora da tempo su Djidji che si sta però ritagliando uno spazio rilevante alla corte di Mazzarri ed infine c’è Lyanco che è corteggiato dal Bologna per un suo possibile (ma complicatissimo) ritorno in rossoblu. Ne partirà uno solo, in attesa che si sblocchino anche situazioni contingenti che possano riguardare anche il mercato in entrata.