© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia pista di mercato fra difesa e attacco per il Torino. Per la retroguardia, secondo quanto riportato da SkySport, il club granata starebbe effettuato un sondaggio per Federico Dimarco terzino sinistro del Parma, mentre per il fronte offensivo il nome nuovo è quello di Andrea Petagna della SPAL.