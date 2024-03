Torino, due giornate di squalifica a Juric per le minacce a Italiano. Fermato anche Sarri

vedi letture

Sospiro di sollievo per Ivan Juric, tecnico del Torino, dopo il comunicato del giudice sportivo. L'allenatore granata si era reso protagonista di alcuni brutti gesti nei confronti di Vincenzo Italiano nel finale di gara della sfida di sabato sera contro la Fiorentina allo stadio Olimpico Grande Torino, ma nonostante alcune ipotesi parlassero della possibilità di lungo stop alla fine sono arrivate soltanto due giornate di squalifica. Questa la motivazione: "Ammonizione (Quinta sanzione); per essersi inoltre, al 45° del secondo tempo, rivolto nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Stop anche per Sarri.

Ivan Juric non sarà dunque in panchina per la partita del Torino contro il Napoli, in programma per venerdì sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona, ma non è l'unico allenatore squalificato per il prossimo turno. Maurizio Sarri, infatti, che nella gara contro il Milan di venerdì scorso era stato ammonito, è stato fermato per una giornata, visto che è arrivato a cinque cartellini gialli in stagione, e assisterà dunque alla sfida contro l'Udinese di lunedì prossimo all'Olimpico dalla tribuna.