Torino e Parma si prendono un punto. Belotti sbaglia un rigore ma la classifica si muove

vedi letture

Il Torino interrompe la serie di sconfitte e il Parma muove la propria classifica, avvicinando non solo quota 40 punti ma anche il Milan, in attesa del risultato dell'Hellas Verona: si può leggere così l'uno a uno di stasera tra granata e crociati, coi padroni di casa che possono sicuramente recriminare sulle occasioni sprecate nella ripresa, specie col calcio di rigore tirato da Belotti e parato da Sepe. La gara che ha sancito la ripresa della Serie A termina dunque 1-1, entrambe le reti segnate nel primo tempo.

Padroni di casa subito più intraprendenti, con un pressing alto che disturba la manovra ducale, costretta a passare per i lanci lunghi sin da subito. L'approccio aggressivo premia i granata già al quarto d'ora: la gara si sblocca su calcio piazzato, in quella che dovrebbe essere una situazione particolarmente cara al Parma. Lo stacco vincente è di Nicolas Nkoulou, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce in maniera violentissima con la testa e piega le mani di Sepe. La risposta del Parma si concretizza subito: cross da sinistra di Kurtic, lo stesso Nkoulou alza la parabola e per poco non beffa Sirigu, costretto a metterci una pezza e deviare in corner. Ma il pareggio è nell'aria e arriva alla mezz'ora: Gervinho trova il fondo e crossa al centro, dove Kucka si avventa sulla sfera e con un sinistro violentissimo 'spara' su Sirigu, la cui deviazione termina inevitabilmente in porta. 1-1 e tutto da rifare per il Toro, che ha subito la palla del bis con De Silvestri: bravo Sepe, che blocca la conclusione ravvicinata dell'estero, imbeccato da Belotti. I granata chiudono il primo tempo in avanti, ma non riescono più a impensierire la retroguardia crociata.

Toro che parte fortissimo anche nella ripresa, conquistando, col solito Edera, il calcio di rigore del nuovo vantaggio, per fallo di Iacoponi (chiamata facilissima per Irrati, ndr): tuttavia la battuta di Belotti è pessima, con Sepe che si abbassa e con la mano di richiamo respinge facilmente il tiro dagli undici metri dell'avversario. Il Parma cerca di rispondere ma Gervinho e Kulusevski sono ben controllati, così Cornelius testa i riflessi di Sirigu dai 30 metri: respinta semplice per il portiere della Nazionale. Al contrario il Toro fa malissimo quando allarga le punte: Belotti cerca di farsi perdonare saltando secco l'ex Darmian e mettendo in mezzo un pallone molto interessante per Edera, che impatta male la sfera da ottima posizione e spedisce a lato. I sei cambi dell'ultimo quarto d'ora non mutano gli equilibri di una gara, che termina dunque con un pareggio.