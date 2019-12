Torino, fare mercato per la lotta all’Europa

La corsa all’Europa League promette di risultare uno dei capitoli più combattuti della seconda parte della stagione. Tante sono le squadre coinvolte nella lotta ad un posto utile per la partecipazione alla seconda manifestazione continentale, e tra esse, nonostante una partenza a rilento in campionato, c’è anche il Torino di Mazzarri. Dopo Atalanta e Cagliari ci sono infatti ben 5 squadre raccolte in solo 4 punti, tutte decisamente attrezzate per puntare a traguardi superiori ad eccezione del Parma che sta sorprendendo con una classifica ben più rosea rispetto alle aspettative iniziali. I granata sono appaiati ad un’altra delusione del campionato come il Milan a quota 21 punti ed alle spalle del già citato Parma, del Napoli di Gattuso che punta ad una rapida ripresa e dotato di una rosa da Champions League, oltre al Bologna di Mihajlovic protagonista di un avvio di campionato di livello. In previsione di una sessione di mercato che vedrà quasi tutte le protagoniste di questa porzione di classifica pronte a rafforzarsi, è necessario che anche in casa granata si prenda in considerazione l’eventualità di qualche investimento di spessore. Una svolta necessaria per un rilancio non più procrastinabile dopo le delusioni delle ultime settimane.