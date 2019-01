Torino, fiducia in Lyanco. Sarà titolare con la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport dedica un approfondimento al difensore del Torino, Lyanco. Il giovane brasiliano, classe 1997, è stato protagonista in negativo nel match di Coppa Italia perso contro la Fiorentina. Mister Mazzarri lo ha confortato a fine partita e gli ha promesso una maglia da titolare nel prossimo impegno di campionato, che vedrà i granata ospiti della Roma. Un'occasione ghiotta per Lyanco, che potrà sfruttare la squalifica di Izzo e i problemi di Moretti per far vedere finalmente le sue qualità.