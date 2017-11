Torino, Gavranovic ipotesi low cost

Se il nome è semi-sconosciuto, i gol li sa fare Mario Gavranovic, l’ipotesi low cost per il mercato di gennaio del Torino tornato a cercare un vice Belotti, vista la bocciatura di Sadiq: 3 ai preliminari di Champions e 2 in Europa League negli 11 (su 20 presenze) realizzati da inizio stagione dal 27enne di Lugano di origini bosniache, spiega stamattina La Stampa. Il Toro l’aveva seguito già l’anno scorso, ma adesso le condizioni sono migliorate, comprese quelle dell’eventuale trasferimento: la punta è in scadenza di contratto il prossimo giugno e potrebbe arrivare a costo zero, poi alla fine della stagione si tireranno le somme. Su di lui c’è anche l’Espanyol.