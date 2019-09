Torino, i voti al mercato: Cairo si muove bene, ma troppo tardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rischiavamo di non accorgerci che il Torino fosse sul calciomercato. Perché, dopo le conferme di Djidji e Aina, Urbano Cairo e i suoi hanno aspettato l'ultima settimana per attivarsi sul serio. I risultati sono stati buoni, anche molto buoni, ma pure tardivi: mezzo voto in meno, di conseguenza, per le tempistiche. E il rimpianto Wolverhampton che aleggia nell'aria. Cosa sarebbe successo, con Simone Verdi? Forse il risultato non sarebbe cambiato, ma non lo sapremo mai. Il fantasista arrivato ieri sera, last minute, dal Napoli, è il colpo dell'estate granata. Trattativa lunghissima, alla fine hanno vinto tutti: l'ha spuntata il ragazzo che voleva più spazio, i granata che si rinforzano non poco e anche il club azzurro che tutto sommato ha ceduto Verdi (quasi) alle sue condizioni. Altro innesto, altra trattativa estenuante: alla fine Diego Laxalt si è convinto, ma è servito tanto olio di gomito. È arrivato anche il portiere, Samir Ujkani. In uscita, operazioni di contorno: il voto è alto, però, perché il Torino voleva trattenere i suoi gioielli ed è riuscito a centrare il suo obiettivo. Sul braccio di ferro legato a Nicolas Nkoulou, premiamo la società: aveva deciso di non cedere il giocatore e ha tenuto dritta la barra. Ora andrà recuperato, ma è un altro discorso. E un compito che dagli uomini mercato passa tutto nelle sapienti mani di Walter Mazzarri.

Operazioni in entrata, VOTO 6

Samir Ujkani (Rizespor)

Simone Verdi (Napoli)

Diego Laxalt (Milan)

Koffi Djidji (Nantes)

Ola Aina (Chelsea)

Operazioni in uscita, VOTO 7

Samuel Gustafson (Cremonese)

Jacopo Segre (Chievo Verona)

Ben Lhassine Kone (Crotone)

Erick Ferigra (Ascoli)

Lucas Boyè (Reading)

Leonardo Candellone (Pordenone)

Alessandro Fiordaliso (Venezia)

Antonio D'alena (Imolese)

Salvador Ichazo (Svincolato)

Manuel De Luca (Virtus Entella)

Vitalie Damascan (Fortuna Sittard)

Vanja Milinković-Savić (Standard Liège)

Danilo Avelar (Corinthians)

Adem Ljajic (Besiktas)

M'baye Niang (TA Rennes)

Emiliano Moretti (Ritirato)