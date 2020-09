Torino, il Benevento accelera per Iago Falque: il nodo per chiudere è la formula

Il Benevento prova ad accelerare per arrivare a Iago Falque con il giocatore che ha aperto al passaggio alla corte di Inzaghi e i club che stanno trattando per concludere l'operazione. Il nodo è la formula visto che Cairo vorrebbe monetizzare subito mentre i sanniti vorrebbero posticipare il pagamento alla fine della stagione e in caso di permanenza in Serie A. Il tecnico chiede rinforzi immediati per l'attacco e vorrebbe avere i primi innesti entro l'esordio di sabato contro la Sampdoria. A riportarlo è Tuttosport.