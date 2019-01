Torino, il ds Petrachi: "Sintonia con Mazzarri, non siamo corti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ds del Torino Gianluca Petrachi in diretta a Sky Sport ha analizzato la situazione del mercato granata:

"Dobbiamo avere totale sinergia e compattezza con le scelte di Mazzarri, noi cerchiamo di andare dietro alle sue indicazioni. Non siamo corti come qualcuno può pensare, numericamente ci siamo, non abbiamo bisogno di niente. Le assenze? La sfortuna delle volte si accanisce in determinati reparti, ma fa parte del calcio"