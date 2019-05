© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Savini, portiere classe '99, potrebbe essere il prossimo giocatore del Torino a essere prestato in Serie C. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, l'estremo difensore di proprietà dei granata sarebbe stato richiesto in prestito dalla Pistoiese. Per Savini già due annate da titolare in Serie D con le maglie di Arconatese e Savoia.