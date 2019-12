© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Negli scorsi giorni, il ministro dello Sport del Camerun Narcisse Mouelle Kombi ha invitato nel suo ufficio il difensore del Torino Nicolas Nkoulou. Il politico lo ha attirato con un pretesto istituzionale, ma poi ha utilizzato l'incontro per chiedere al difensore di tornare in Nazionale dopo l'autoesilio che si è imposto dopo la vittoria della Coppa d'Africa nel 2017. Un appello accorato per farlo tornare in vista delle qualificazioni al Mondiale e alla prossima Coppa d'Africa. Ci aveva già provato il nuovo ct Seedorf, non uno da poco, ma non aveva avuto successo. L'intervento del ministro però pare aver fatto breccia, visto che il giocatore ha lasciato il paese con un "ci penserò" che è senza dubbio molto meglio del no secco degli ultimi anni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.