Torino, interesse per i gioielli di Cairo

Aumentano le manifestazioni di interesse nei confronti dei giocatori del Torino di Mazzarri. Dopo la scelta di blindare Armando Izzo nonostante gli abboccamenti dalla Premier League, il club di Cairo è alle prese con le valutazioni riguardanti Daniele Baselli. Il centrocampista scuola Atalanta, infatti, ha catalizzato l’attenzione di numerose società di serie A sul suo profilo e le scelte di casa granata potrebbero non spingere all’intransigenza come accaduto per il centrale difensivo ex Genoa. La Lazio lo ha da tempo nel mirino, ed il Milan aveva lavorato a gennaio per cercare di vestirlo di rossonero. Da capire se il destino di Baselli possa essere legato alle altre trattative per la linea mediana che vedono queste società protagoniste. Nel frattempo, c’è da registrare come i talenti di casa Torino continuino a collezionare stimatori, in Italia ma non solo…