Fra i big in bilico nel Torino in difficoltà in questo finale di 2019 c'è Armando Izzo. Il difensore, finito nel mirino del Siviglia, però difficilmente verrà lasciato partire dal presidente Urbano Cairo se non di fronte ad una maxi offerta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il numero uno dei granata sembra disposto a lasciar partire l'ex Genoa solo per un'offerta superiore ai 30 milioni di euro.