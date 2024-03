Torino, Juric: "Squalifica generosa dopo quello che ho fatto. Ringrazio Italiano e Pradè"

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, ha parlato anche della sua squalifica di due giornate, dopo l'espulsione rimediata contro la Fiorentina e i brutti gesti nei confronti di Italiano rilevati dal quarto ufficiale: "La partita si prepara uguale, anche se non sono in panchina. È da tanto che lavoro con tutto il mio staff, la pensiamo uguale e non penso ci saranno problemi. Ringrazio Italiano e il loro direttore, hanno capito che le mie reazioni sono pura foga e non cattiveria. Sono stati gentili con me, sanno quello che sono: c'è da imparare a gestire questi momenti. La squalifica mi sembra generosa per quello che ho fatto. Ringrazio Italiano e Pradè, sanno come sono fuori dal campo"

Domani arbitrerà Orsato.

"Non so nemmeno chi arbitrerà, raramente mi informo. Io sono pro VAR, ma si sta analizzando ogni cosa: a volte perdono un po' il gusto di arbitrare, hanno paura di certe situazioni. Ho visto una sessantina di situazioni come Ricci, con un giocatore che alza le braccia ma senza offendere, e passano inosservate. Questa volta è andata così, sbagliamo noi e sbagliano loro. A volte non è facile preparare i dettagli e una situazione così ti cambia la vita, per noi è la vita".

