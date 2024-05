Roma, Ndicka: "Sto molto bene. Siamo orgogliosi, ora la nostra finale con l'Atalanta"

Evan N'Dicka, difensore della Roma, ha parlato in zona mista dalla BayArena dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Bayer Leverkusen che è significato eliminazione alla semifinale di Europa League per la squadra giallorossa: “Sì, una grande partita per noi e per loro. Abbiamo pareggiato, quello che posso dire è che siamo orgogliosi”.

Come si sente? Si sono dette tante cose questo periodo.

“Sto molto bene”.

Come si affronta ora l’Atalanta?

“Dobbiamo giocare con la stessa energia, sarà una finale per noi”.

Vi aspettavate di andare 2-0?

“Tutto era possibile, abbiamo fatto il possibile. Era difficile, abbiamo avuto occasioni per segnare”.