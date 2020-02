© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La permanenza a Torino di Simone Zaza non è ancora scontata. Come riporta Sportmediaset, la Lokomotiv Mosca avrebbe infatti messo nuovamente nel mirino l'attaccante granata, determinata a portarlo subito in Russia visto che il calciomercato in Prem'er-Liga è ancora aperto. Per l'ex Sassuolo si contano finora sei gol e quattro assist in 20 presenze in questa stagione.