Torino-Lazio 1-0 al 45'. Immobile spreca e causa un rigore, Belotti implacabile dal dischetto

Serata complicata per la Lazio, sotto di un gol contro il Torino nei primi 45' e con uno scudetto che, vista la situazione attuale, rischia di svanire clamorosamente in casa dei cugini.

CONFERMATO CAICEDO IN COPPIA CON IMMOBILE - Inzaghi (oggi squalificato, in panchina Farris) cambia un solo uomo rispetto alla partita contro la Fiorentina, con Radu al posto di Bastos. Confermato Caicedo ad affiancare Immobile, con Correa in panchina. Torino che recupera Zaza ma Longo sceglie di tenerlo in panchina, puntando su uno speculare 3-5-2 con Verdi a supporto di Belotti. In difesa, riposto per Izzo lasciato in panchina e spazio a Lyanco.

BELOTTI LA SBLOCCA DAGLI UNDICI METRI - Pochi minuti di gioco e dagli sviluppi di un calcio di punizione Immobile colpisce di mano fermando una conclusione di Nkoulou: è rigore che Belotti trasforma. 12° centro per il capitano, a segno per la terza partita consecutiva: non accadeva da tre anni. Per Immobile oltre il danno, la beffa: ammonito, salterà il Milan sabato.

INZAGHI PERDE LE PUNTE PER IL MILAN -Oltre al centravanti, anche Caicedo pecca d'ingenuità e rimedia il giallo che gli farà saltare l'incontro con i rossoneri, lasciando Inzaghi in emergenza attaccanti nel prossimo turno. Nel frattempo, i biancocelesti tentano di trovare il pari e grazie al solito ispirato Luis Alberto lo sfiorano in più di un'occasione: lo spagnolo mette Immobile in un paio di circostanze a tu per tu col portiere, col capocannoniere che dimostra di avere le polveri bagnate. Il Torino, gol a parte, è bravo a gestire la partita e le energie. Ed è anche fortunato per la scarsa mira degli avversari. Nel finale di primo tempo Acerbi va in gol di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma la rete viene annullata per fuorigioco.