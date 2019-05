Torino-Lazio 2-0 al 53'. Uno-due letale dei granata in due minuti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno-due del Torino nel giro di due minuti: Iago Falque porta in vantaggio i granata al 51'. Bellissima girata dello spagnolo su assist che arriva direttamente da un fallo laterale battuto da Ola Aina. Sesto gol in campionato per l'ex romanista. Due minuti più tardi è Sasa Lukic a segnare. Grandissima giocata di Meite che strappa un pallone nella sua area, si libera degli avversari e trova un corridoio perfetto per il serbo che approfitta di una Lazio sbilanciata e liberissimo supera Proto prima di depositare in rete.