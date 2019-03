© foto di Imago/Image Sport

Diciotto milioni da due cessioni per arrivare a Manuel Lazzari. Arriveranno, spiega Tuttosport oggi in edicola, dagli addii di Adem Ljajic e di Mbaye Niang. In arrivo da Besiktas e Rennes per i due giocatori, allora i granata andranno all'assalto dell'esterno destro della Spal che vuole Walter Mazzarri. Sul ragazzo c'è con forza anche il Napoli e interesserebbe pure all'Inter.