Il tecnico del Torino Moreno Longo ha commentato ai microfoni di Torino Channel la sfida persa oggi in casa contro la Sampdoria: “Sono convinto che la squadra abbia approcciato nella maniera giusta al match, soprattutto i primi 20-25 minuti hanno dimostrato che i ragazzi volevano reagire e fare una partita che potesse toglierci già da stasera da una problematica che c’è ed è concreta. Poi è venuta fuori la Sampdoria che ha saputo difendersi da squadra e ha approcciato bene nel secondo tempo, hanno pareggiato e trovato la forza di passare in vantaggio, anche perché noi abbiamo regalato due gol con due ingenuità clamorose. Dopo il 2-1 c’è stato un po’ di smarrimento, ma questo nelle situazioni come la nostra diventa normale. Ciò che non è normale è regalare certi gol dopo una buona prima parte della gara da parte della squadra”.