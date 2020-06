Torino, Longo: "Il nostro obiettivo è la salvezza, la strada è ancora lunga"

Prima vittoria sulla panchina del Torino per Moreno Longo e una boccata d'ossigeno per la squadra granata. La vittoria contro l'Udinese, infatti, permette alla squadra del presidente Cairo di allontanarsi dalla zona retrocessione. Una soddisfazione per il tecnico del Toro che, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde la gioia sottolineando però i meriti dei propri ragazzi.

La posizione di Edera?

Quando le cose portano punti si dice che funzionano e che l'idea è stata giusta. Per sostenere due attaccanti come Belotti e Zaza dobbiamo far lavorare Simone che si sta dedicando alla causa con sacrificio e dandoci grande compattezza.

Una partita di grande sofferenza...

Giocando ogni 3 giorni purtroppo questo tipo di partite possono diventare complicate. Vai in vantaggio e non riesci a gestire, anche per bravura dell'avversario, la palla come dovresti. Chi non è abituato giocare ogni 3 giorni devi ricaricare energie mentali e fisiche. Noi 3 giorni fa meritavamo di vincere con il Parma che oggi è andato a vincere a Genoa. Non dobbiamo dare per scontato nulla, prepararsi di gara in gara perché ogni partita è storia a sé.

Oggi prima vittoria in casa e sei punti sulla zona salvezza...

Contento per la vittorie esclusivamente per la squadra perché venivamo da sette sconfitte. Avevamo bisogno di ritrovare orgoglio, l'atteggiamento che ci permette di capire che siamo vivi e dentro al percorso per raggiungere il nostro obiettivo. Oggi abbiamo lottato dall'inizio alla fine, la strada sarà lunga e faticosa ma questo è il primo passo per ridare quello che è nel DNA di questa squadra. Oggi l'obiettivo è centrare la salvezza.

La difesa garantisce certezze...

Credo dipenda dall'atteggiamento della squadra perché il lavoro dei nostri attaccanti ci permette di rimanere compatti. C'è da continuare così e da migliorare tanti aspetti come, ad esempio, la pulizia nei passaggi che quando abbiamo fatto, ci ha permesso di ripartire.