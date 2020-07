Torino, Longo: "La Fiorentina stava meglio di noi, eravamo provati"

vedi letture

Intervistato nel post-partita di Fiorentina-Torino, il tecnico granata Moreno Longo ha così parlato ai microfoni di DAZN: "Sicuramente non abbiamo approcciato bene, abbiamo regalato il primo gol alla Fiorentina e non ce lo possiamo permettere. Successivamente la squadra e cresciuta, con il palo di Belotti, poi è la seconda volta che ci fermano su un gol prima che la palla finisca in rete. Poi ci siamo sbilanciati e abbiamo preso il raddoppio su un nostro passaggio sbagliato e contropiede della Fiorentina. Adesso dobbiamo recuperare energie importanti per giocare la gara col Verona".

Sul primo tempo:

"Sicuramente la Fiorentina stava meglio di noi. Non mi piacciono gli alibi, ma è la seconda partita se non la terza in cui il nostro avversario ha un giorno di riposo in più. Anche il Verona avrà questo vantaggio. Oggi eravamo particolarmente stanchi e provati dopo la gara col Genoa, in un format del genere capita".

Sulla salvezza:

"Crederci? Ci mancherebbe altro, non abbiamo bisogno che ce lo dica nessuno. Non guardiamo Genoa e Lecce, ma i punti che dobbiamo fare. Questo format ha pregi e difetti, si ha l'opportunità di rifarsi dopo 3 giorni".

Sulla formazione col Verona e il tandem Zaza-Belotti:

"Adesso la gara è finita da 20 minuti, è presto per pensare alla formazione da schierare contro il Verona. Ad ogni partita si guarda ad ogni minimo aspetto".

Sul suo futuro:

"Mi sembra doveroso (non parlarne, ndr)".