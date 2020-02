Si è presentato quest'oggi in conferenza stampa Moreno Longo, nuovo allenatore del Torino chiamato dal presidente Urbano Cairo in sostituzione di Walter Mazzarri. Tra le altre cose, il tecnico ha parlato anche di alcuni singoli, tra cui Simone Verdi: "Come si rilancia? Ha grandissimi mezzi, qualità straordinarie e calcia sia di destro che di sinistro, non ce ne sono tanti in giro. Partendo defilato e accentrandosi può rendere al meglio, ma voglio parlare con lui e vederlo settimanalmente. Mi è capitato di cambiare parere nel guardare un giocatore in tv o da vicino. Con la condivisione si trova una buona ricetta".

