Maxi-offerta dalla Cina per Andrea Belotti. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il Dalian Yifang avrebbe chiesto al Torino il centravanti in cambio di 50 milioni di euro. Tuttavia, sia il club granata che il giocatore hanno deciso di rifiutare la proposta e continuare insieme almeno fino a giugno. In questa sessione di mercato il Dalian Yifang ci aveva provato anche con Ciro Immobile, ricevendo però un secco no da parte della Lazio.