Il tecnico granata Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus: "Voglio parlare pochissimo da ora in poi. Ai ragazzi ho fatto i complimenti ma ho detto che, visto che hanno fatto vedere quello che hanno saputo fare, se lo fanno fino alla fine del campionato il destino sarà nelle nostre mani".

Cosa ha detto ai ragazzi nel ritiro?

"Quello che gli ho detto ora: di tirare fuori tutto quello che hanno. Al di là degli alibi e delle scuse, ho detto loro che devono andare oltre l'ostacolo. Come è il mio spirito. Io ci metto l'anima e ce la devono mettere loro, non solo quando si vede bianconero. Se vedono bianconero tutte le partite allora diventano una squadra che si farà valere, ed è questo quello che bisogna fare nel calcio moderno. Sennò sappiamo come è finita alcune altre partite, la penultima soprattutto. Loro sanno benissimo che tipo di carattere ho, sanno cosa voglio anche in una giornata negativa dal punto di vista tecnico".