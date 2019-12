© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un gesto inusuale, quasi “romantico”, da gentiluomo dei vecchi tempi. Dopo la vittoria sulla Fiorentina, Walter Mazzarri ha chiamato tutti i calciatori del suo Torino, per far loro i complimenti e dar qualche piccolo consiglio. Telefonate, come riferisce Tuttosport, “abbastanza veloci. E tutte molto simili davvero. Però inedite. Non usuali, cioè. A raffica. E, oltretutto, solo qualche ora dopo la fine della partita: si erano appena salutati dentro al ventre dello stadio, Mazzarri e i giocatori”. Coloro che hanno apprezzato questa iniziativa del tecnico. Crepe tra le varie parti che sembrano ridotte, nello spogliatoio c’è ora un clima più sereno.