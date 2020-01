© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico del Torino Walter Mazzarri dopo la vittoria sulla Roma: “Ci siamo ripresi dei punti che non meritavamo di perdere nel 2019. Noi discontinui? Purtroppo è la storia nostra, nel momento di maggiore euforia c’è l’intoppo, è successo anche due anni fa. Non possiamo pretendere di essere la prima della classe, ci sono anche avversari forti, il campionato è equilibrato e non è facile per nessuno. Nel calcio bisogna concretizzare, abbiamo raccolto sempre meno di quanto avevamo creato. I presupposti per fare male c’erano, si è fatto qualche errore di qualità. Chiaro che la Roma che perde in casa tenta il tutto per tutto, se fossimo stati più bravi nel secondo tempo potevamo raddoppiare prima. È normale che una squadra in salute e in fiducia come la Roma ci abbia schiacciati un po’, era prevedibile”.