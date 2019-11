Torino, Mazzarri elogia Berenguer: "E' uno dei più in forma della rosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di oggi, alla vigilia della gara contro l'Inter, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha avuto modo di elogiare l'esterno d'attacco spagnolo Alex Berenguer. "E' uno dei più in forma, lo ha dimostrato a Brescia. Ma si comincia in 11 e i tre che subentrano possono essere molto importanti. Lui a Brescia ci ha aiutato a chiudere la partita: abbiamo fatto quattro gol, ma rimanere con un uomo in meno si fa sentire. Berenguer può iniziare o subentrare, lo decido domani".