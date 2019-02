© foto di Insidefoto/Image Sport

Oggi presso la sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico granata Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa per presentare la trasferta di domani a Ferrara contro la SPAL. Queste alcune battute sui singoli: "Meite? Nel nostro centrocampo ognuno ha le sue caratteristiche. La sua fisicità penso che ce l’abbiano in pochi. Djidji? Non sta molto bene, è in forte dubbio, ma l’ho voluto portare lo stesso. Ansaldi? Lui deve cercare la sua migliore condizione fisica. Quando sta bene è un giocatore talmente universale che può fare la differenza ovunque", le parole riportate dal sito ufficiale del club.