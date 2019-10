© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio con il Cagliari, il tecnico del Torino Walter Mazzarri prova ad analizzare quello che non va nella formazione granata: "La mediana non è brillante. E se la squadra non è brillante bisogna rendere più folto il centrocampo per battagliare. Quando mi si chiede di mettere tanti offensivi, io dico questo. A volte ci è mancato un nulla per andare in porta. D'altra parte il Cagliari ci hanno schiacciato negli ultimi dieci minuti. Con più brillantezza avremmo potuto sbloccare noi la partita. Per 20 minuti abbiamo fatto bene con diversi presupposti per segnare. Però adesso bisogna accettare tutto e lavorare con calma, pensando già alla Lazio che sarà molto difficile".