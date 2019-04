© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha così commentato a Radio Rai la vittoria dei granata contro il Milan: "Al di là del quinto posto mi piace la crescita della squadra in questa annata. Bisogna continuare così fino alla fine, poi si tireranno le somme. Dobbiamo pensare solamente a venerdì. Pensiamo alla prossima senza fare tanti discorsi. Abbiamo meritato di vincere bene, siamo stati bravi contro una squadra he ha fatto di tutto per metterci in difficoltà. Il Milan ha grandi valori ma i ragazzi ci hanno dato una grande soddisfazione. Siamo stati superiori e meritavamo di vincere. Espulsione? Non so, chiedete agli arbitri".