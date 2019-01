© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato anche della convocazione in prima squadra, in vista della sfida contro l'Inter, del giovane goleador classe 2000 della Primavera Vincenzo Millico che in questa stagione ha segnato 23 reti in 17 presenze in granata: "

Penso che gli possa fare bene respirare l'aria della serie A, spero possa farne tesoro per il futuro".