Torino, Mazzarri: "Inter squadra top. Serve un'iniezione di fiducia"

Prima della gara contro l'Inter Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale dei granata: "I nerazzurri sono una squadra top, sono terzi in classifica e sono una delle squadre più fisiche del campionato. Ma aldilà delle loro forze dobbiamo cercare di non fare più gli errori che abbiamo commesso ultimamente: serve più attenzione nella fase difensiva, ma è anche importante costruire più palle gol. Domani sarà fondamentale avere una percentuale di errori bassissima, dovremo giocare meglio di quanto abbiamo fatto nelle ultime partite: spero che il nostro pubblico ci dia una forte spinta. Se si pensa all'ultima partita abbiamo fatto due gol, ma ne abbiamo subiti tre: troppi. È vero che avevamo di fronte una corazzata come la Roma, ma i gol che abbiamo preso erano evitabili. In settimana abbiamo studiato tanto per vedere di non commettere più quegli errori.

Domani sarebbe bello fare qualcosa di speciale, ci darebbe un'iniezione di fiducia, ma noi dobbiamo cercare la continuità. Dopo la vittoria contro la Sampdoria eravamo al top, poi ci siamo subito fermati contro il Parma in un modo strano. Fare risultato domani sarebbe importante, ma poi dovremmo continuare anche nelle partite successive.

Baselli e Lukic? Il secondo è al 100%, si è allenato sempre questa settimana. Baselli invece è rientrato da due giorni: sta bene anche se non è nelle condizioni migliori.

Ansaldi mezzala? È possibile, lui però è anche molto bravo come esterno. Se sta bene fisicamente è un jolly importante da giocare.

Millico? Penso che gli possa fare bene respirare l'aria della serie A, spero possa farne tesoro per il futuro".