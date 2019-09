© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Lecce. È stata l'occasione per parlare anche della situazione di Nicolas Nkoulou: "Fino a gennaio saremo questi, siamo un gruppo numericamente ampio. Ho detto a tutti questo: bisogna stare bene fisicamente, essere al top, altrimenti giocano altri. Verdi è arrivato da una preparazione diversa e lui stesso ha ammesso che ha bisogno di tempo, fisicamente può migliorare ancora tanto. Se uno è a margine di una rosa, è normale che debba ritrovare certi ritmi. Con Nkoulou è successo quel che è successo, c'è stato un percorso e gli ho detto: "Ti alleni con noi, ma le gerarchie sono diverse. Con i fatti dovrai dimostrare". Ci sono altri giocatori che stanno facendo benissimo, toccherà a me vedere come si allenerà, esattamente come capita con gli altri".