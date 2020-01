Torino, Mazzarri: "Non penso al futuro. Verdi? Se è il caso sarà multato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vince ancora il Torino che batte il Bologna per 1-0 grazie alla rete di Berenguer e si porta a due punti dall'Europa League. Una partita importante quella della squadra di Walter Mazzarri che, ai microfoni di Sky Sport, elogia i suoi: "Il Bologna è una signora squadra, complimenti a Mihajlovic. Oggi abbiamo avuto un po' di fortuna, ma ce la siamo meritata. Abbiamo fatto una partita attenta, eravamo senza forze e son contento. Lasciamo perdere la contestazione, quello che interessa è che, in un campionato più difficile di quello dell'anno scorso, la nostra posizione ha più valore. Non avevo ricambi a centrocampo, ma abbiamo vinto tre partite e questo è importante. Nonostante questo abbiamo fatto 27 punti come l'anno scorso che valgono di più come classifica" ha sottolineato.

Il mio futuro?

"Non ci penso, al massimo alla prossima contro il Sassuolo e a fare il meglio con questa squadra che ringrazio perché anche oggi hanno dimostrando di essere un grande gruppo, sono contento di quello che sto facendo".

La reazione di Verdi?

"Deve giocare bene tutta la partita e non perdere il pallone, quando lo farà non lo toglierò. Se lo cambio c'è un motivo: ha perso energie, ho messo Laxalt e abbiamo iniziato a giocare meglio. Quando gioca bene non lo cambio, quando fa la partita come aveva iniziato il secondo tempo lo cambio perché è un giocatore come gli altri e io faccio le scelte. Se la società ha visto che ha sbagliato lo multerà; se meriterà rigiocherà altrimenti starà fuori"