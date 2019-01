Torino, Mazzarri: "Sbagliati gol clamorosi, raccogliamo sempre poco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Mazzarri ha commentato così a Sky Sport la sconfitta del suo Torino contro la Roma per 3-2: "Siamo stati ingenui, sopratutto sul gol di Zaniolo, non si può permettere a un giocatore di tirare due volte da terra. Paghiamo tutto, bastava essere un po' più reattivi per evitare l'1-0. Peccato perchè abbiamo giocato bene, siamo partiti forte e sembravamo noi la squadra che lottava per il vertice. Non gira niente in questo momento, si crea tanto ma si raccoglie poco: le occasioni di Falque, De Silvestri e Belotti sono clamorose, di solito questi gol Andrea li fa".

Sulle tante assenze:

"Sono mancati giocatori fondamentali, Lyanco era un anno che non giocava. Quando non ci sono elementi come Izzo ci sta che si sbaglia un po' di più in difesa".

Nel secondo tempo ha sostituito Falque...

"Non ha trovato la giusta collocazione, ha sofferto la fisicità e l'ho visto meno lucido. Doveva venire tra le linee per far entrare gli intermedi come Parigini che ha grande corsa. Era tanto che non giocava ed è ancora giovane, gli è mancato un po' di coraggio e di esperienza. A volte però le ciambelle non escono col buco e oggi non siamo riusciti a giocare come avremmo voluto".