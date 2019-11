Torino, Mazzarri: "Voglia di riscatto con l'Inter? No, non ci penso mai"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Nessuna voglia di riscatto". La gara contro l'Inter, per Walter Mazzarri, non ha un sapore speciale nonostante il passato a due facce vissuto in casa nerazzurra. Lo ha spiegato oggi nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. "No, non ci penso mai. Quando lavoro in un club, penso solo al mio. Quando studio l'avversario, è per dare più input possibili ai miei ragazzi. Sono tra i più forti del campionato, i numeri parlano chiaro. L'ho preparato con attenzione come faccio con chiunque".