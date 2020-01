© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A meno di sorprese dell'ultimo giorno di mercato, Millico rimane al Torino. Il giovane, attaccante cresciuto nel vivaio, è molto stimatro da Cairo, Mazzarri e dal direttore generale Antonio Comi. Da una parte c'è pereò il dire, dall'altra il fare, perché per ora il tecnico lo ha utilizzato con il contagocce e di questi tempi subentra la paura, in casa Torino, anche nel proprio allenatore: per lui non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, come spiega Tuttosport.