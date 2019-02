© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrale granata Emiliano Moretti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal kick-off di Torino-Atalanta: "Con squadre così brave a fare il loro gioco e così messe bene in classifica diventano gare belle da giocare. Cerchiamo sempre di lavorare come squadra in entrambe le fasi, di conseguenza si difende tutti e si attacca tutti. In ogni partita si cerca di fare il massimo, a volte ci si riesce meglio, altre meno".