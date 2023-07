ufficiale Il Torino e Moretti avanti insieme: il dirigente ha rinnovato fino al 2025

vedi letture

Emiliano Moretti, dirigente dell'Area Tecnica e braccio destro di Davide Vagnati al Torino, ha prolungato il proprio contratto col club granata. Questo il comunicato della società: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto del Dirigente Emiliano Moretti fino al 30 giugno 2025. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".

Da giocatore Moretti ha indossato la maglia del Torino per 6 anni, dal 2013 al 2019, prima di passare ad un ruolo dirigenziale inizialmente come team manager, quindi come figura operativa sul mercato.