Torino, Moretti e la prima da dirigente: "Mi sento a casa in questo ruolo"

Fonte: Torinofc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emiliano Moretti, il neo-collaboratore tecnico societario, ha commentato così i suoi primi giorni nel nuovo ruolo: "Sono molto felice ed emozionato delle mie prime esperienze al di fuori dal campo. Mi sento a tutti gli effetti a casa, e questa è una cosa bellissima, anche perché il rapporto con la squadra è lo stesso, seppure non riusciamo a condividere insieme tutto il tempo come prima. Anche Mazzarri ed il suo staff mi stanno aiutando moltissimo, rispondendo a ogni curiosità o dubbio che io possa avere. Quando entri in un nuovo ruolo hai sempre un po' di timore per come bisogna muoversi, ma ogni singola persona sta facendo di tutto per aiutarmi.

Il mio obiettivo? Essere il più utile possibile: quello era il mio obiettivo da calciatore e spero di farlo anche in Società. Come avevo detto in conferenza stampa il maggio scorso, ci tengo ad imparare e scoprire degli aspetti del calcio che da giocatore non si percepiscono: questo è il posto giusto per farlo.

L'addio al calcio contro la Lazio? Mi viene la pelle d'oca ancora adesso solo a pensarci. Sono state delle emozioni fortissime che rimarranno per sempre nel mio cuore. Ho dovuto aspettare alcuni giorni prima di rivedere i video.

Le qualifiche per l'Europa League? Il pericolo è quello di sottovaluatre gli avversari. Queste sono partite di livello europeo: vanno giocate e vinte. Per fare ciò serve la testa giusta perchè le inside sono tantissime, specie il 25 luglio. Sembrano frasi fatte ma è la verità".