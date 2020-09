Torino, Murru in città già domani: arriverà in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro

Già domani Nicola Murru potrebbe arrivare a Torino per svolgere le visite mediche con il club granata. In serata, il suo agente Alessandro Lucci incontrerà i due club per limare gli ultimi dettagli del passaggio dell'esterno alla corte di Giampaolo. Intanto già trovata l'intesa per la formula: sarà un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. A riportarlo è Sky Sport.