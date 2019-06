© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torino e Napoli continuano a parlarsi per la doppia operazione legata a Simone Verdi e Mario Rui. Il primo è valutato dagli azzurri circa 25 milioni di euro, mentre la valutazione fatta dal Toro (che comunque ancora non ha presentato offerte ufficiali) non supera i 18 milioni.

Differenze presenti anche per il cartellino dell'esterno portoghese, visto che Urbano Cairo non vorrebbe spendere più di 13 milioni di euro, mentre il Napoli punta ad incassarne almeno 18. Questo il punto di Tuttosport sulla doppia trattativa.