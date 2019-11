© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Stampa oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina dell'Udinese. Il giornale spiega che Urbano Cairo non ha dato nessun ultimatum a Walter Mazzarri. Riflessioni in corso da parte del numero uno del club, il Torino si interroga in ritiro: domani la sfida più attesa mentre sullo sfondo c'è sempre l'ipotesi Gennaro Gattuso in caso di rottura tra Mazzarri e i granata.