© foto di Imago/Image Sport

Mbaye Niang, ex Milan e ora di proprietà del Torino, ha detto a L'Equipe di volere restare in Francia, dopo le turbolente tappe della sua carriera in Italia. "Voglio provare a convincere il Rennes a tenermi, voglio rimanere in questo club, mi piace, i giocatori sono messi in condizione di non pensare ad altro che il calcio".